Appi, laps tõi laagrist koju täid!

“Täidest põhjustatud sügelus on nii intensiivne, et piltlikult öeldes käib inimene ringi kaks kätt peas ja sügab kogu aeg,” ütleb Linnamõisa perearstikeskuse perearst Katrin Martinson. Samas kinnitab Apotheka apteeker Kerli Valge, et aeg-ajalt tuleb siiski ette lapsevanemaid, kes pole peatäidest kunagi kuulnudki, peavad tinge kõõmaks ja ostavad seetõttu apteegist sügeluse leevendamiseks ekslikult hoopis kõõmašampooni.