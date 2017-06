Apteegikett hakkab maal elavaid inimesi videosilla abil nõustama

„See on küll uudne lahendus Eestis, aga mitte mujal maailmas,“ selgitas Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kadri Ulla.

„Väga paljud apteegid puutuvad kokku probleemiga, kus maapiirkondadesse on keeruline leida apteekreid. Mõtlesime, kuidas lahendada tööjõuprobleemi ja teha seda nii, et apteegid jääksid inimeste jaoks siiski maale alles. Nii jõudsimegi võimaluseni, mis muudab apteegiteenuse maapiirkondades kättesaadavamaks,“ rääkis Ulla.

Lahendus seisneb selles, et apteeker nõustab patsienti videosilla abil. Ehkki apteeker ei viibi ise füüsiliselt patsiendiga samas ruumis, on tagatud kvaliteetse apteegiteenusega kaasas käiv patsiendi põhjalik nõustamine apteegis. Kõik väljastatavad ravimid kontrollib üle erialatöötaja videosilla abil. Apteekrit abistab apteegis vastava koolituse saanud klienditeenindaja.

„Kaugapteekri lahendus täidab seda tühimikku, mis on tekkinud riigipoolse proviisorite ja farmatseutide koolitustellimuse ebapiisavusest – apteekrite järelkasv ei ole piisav, mistõttu on apteekides tekkimas erialatöötajatest suur puudus. Oleme iga-aastaselt rõhutanud vajadust tõsta proviisorite ja farmatseutide koolitustellimust, aga seda pole paraku tehtud,“ lisas Ulla.

Pilootprojektina käivitub uudne lahendus esmalt Luunja ja Kavastu apteekides, kus seni on apteek olnud avatud vaid ühel päeval nädalas ja sedagi vaid kella 9–13. Tänu uuele lahendusele on Kavastu apteek avatud kahel ning Luunja apteek kolmel päeval nädalas.

„Plaan on sama lahendusega laieneda teistesse apteekidesse, kus on keeruline leida kvalifitseeritud tööjõudu. Sellisel viisil on võimalik lahendada ka praegusel suveperioodil eriti teravalt tõusetuvat probleemi, kus on vaja leida puhkuste ajaks asendajaid apteekritele, kes töötavad apteegis üksi,“ rääkis Kadri Ulla.

Apotheka hõlmab üle 170 apteegi Eestimaa eri kohtades, pakkudes ravimeid ja teisi apteegikaupu nii linnas kui maal.