Arst: Eestlased pole kunagi nii vähe joonud ja suitsetanud ja nii palju kaalunud

Toiduliidu konverentsil arutati selle üle, miks on Eestis iga teine täiskasvanu ja iga kolmas laps ülekaaluline või lausa rasvunud ja mida ses osas ette võtta.

"Arstina on mul tunne, et tegeleme tagajärgedega," tõdes Eesti perearstide seltsi juht Diana Ingerainen. Tema sõnul on ülekaalulisusel kolm peamist põhjust - vähene liikumine, liigne söömine ja meeletust kiirustamisest tekkinud stress. Arstide juures käiakse väga palju ärevus- ja paanikahäiretega.

"Meie rahvas ei ole kunagi nii vähe joonud ja suitsetanud ja nii palju kaalunud," ütles Ingerainen tõdedes, et inimeste käitumise muutmine on tegelikult kohutavalt keeruline. Suhkrumaksuga seotud debati juures nägi ta hea asjana seda, et inimesed on hakanud mõtlema, kas nad peaksid oma käitumises midagi muutma.

Samas rääkis ka väikses Ruila koolis kooliarstina töötav naine, et ülakaalulisi lapsi on 10 aasta taguse ajaga võrreldes tunduvalt rohkem juba algklassides. Ka laste menüü on selle aja jooksul kiiresti muutunud, kuna snäkid on palju kättesaadavamad ja lastel on rohkem taskuraha, mille eest poes endale midagi põske pistmiseks valida.

Toitumisnõustaja Kristin Salupuu ütles, et lapsed pole enam harjunud sööma sooja toitu, kuna näksid on nii kättesaadavad. Samas ei saa panna vastutust ülekaalu eest ka riigi õlgadele, see on iga inimese enda vastutus. "Sageli ei mõelda, kuidas meie igapäevased harjumused mõjutavad kehakaalu," tõdes ta. "Kui teadvustatakse, et kehakaaluga on probleem, ei teadvustata, et sellega tuleb igapäevaselt tegeleda. Pigem oodatakse kiireid tulemusi."