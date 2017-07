Batuudiõnnetused lastega ei vaibu

Vaatamata pidevale teavitustööle ja vihmasele suvele satub Tallinna Lastehaigla erakorralise meditsiini osakonda iga nädal mõni batuudiõnnetuse ohver.

"Neid tuleb ette igal nädalal – ja batuudilt kukkumiste tüüpilisemad vigastused on käe- ja jalauluumurrud, tõsisemal juhul võivad need vajada operatsiooni," rääkis lastehaigla suhtekorraldusjuht Tiina Eier Terviseuudistele.

Suviste traumapunkti pöördumiste hulk on seotud ilmadega – mida ilusamad on ilmad, seda enam on ka laste traumasid. "Loomulikult saavad lapsed batuutidel viga ka vihmase ilmaga, kuid enam leiavad need aset päikeselistel päevadel," märkis Eier.

Ehkki tänavune suvi on märg ja jahedavõitu, siis laias laastus ei saa tema sõnul kahjuks öelda, et varasemate aastatega võrreldes batuudiõnnetused langustrendi näitaks.

Kõige tüüpilisem batuudiõnnetus on selline, et mitu last hüppavad batuudil läbisegi, üks neist ei näe teist, ja kellelgi neist läheb ikka maandumine valesti - üks lastest põrkub nt vastu batuudivõret nii õnnetult, et küünarliiges saab viga.