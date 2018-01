Eestis elavad inimesed peaks D-vitamiini võtma nii suvel kui talvel

Kalaõli kapslid sisaldavad rohkesti D-vitamiini. Shutterstock

Teadlased on meie rahvast uurides teinud järelduse, et enamik eestlasi kannatab talveperioodil D-vitamiini puuduse all, mistõttu tuleb selle vähesust kompenseerida toiduga ja vitamiinipreparaatidega.