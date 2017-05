Eksperdid hoitavad: gluteenivaba toidu sööjaid ähvardab rasvumine

Tsöliaakiat põdevatele inimestele kohandatud gluteenivaba toit sisaldab sageli rohkem rasva ja vähem valku kui tavatoit ning neile, kes gluteenitalumatuse all ei kannata, on pole sellest mingit kasu.

Gluteenivaba dieet on absoluutselt hädavajalik inimestele, kes põevad tsöliaakia-nimelist autoimmuunset haigust (umbes 1% eurooplastest), kuid selline menüü muutub aasta aastalt aina populaarsemaks ka täiesti tervete inimeste hulgas.

Süües igapäevaselt gluteenivabu tooteid, võib tõusta rasvumisrisk, leiavad asja uurinud teadlased.

Gluteenivabade toodete tarbijad saavad valida nende seast, mida kaupluselettidel pakutakse ning paraku on selliste toodete rasvasisaldus sageli kõrge, võrreldes tavaliste analoogiliste toiduainetega.

Hispaania teadlased uurisid 14 erinevast tootegrupist pärit tooteid ning võrdlesid omavahel 655 tavalist ja 654 gluteenivaba toodet (sh leivad-saiad, pasta, hommikuhelbed, küpsised, valmistoidud jm). Selgus, et valdavalt on gluteenivabad tooted energiarikkamad ning näiteks gluteenivabas leivas on enam kui kaks korda rohkem rasva ja kolm korda vähem valku kui tavalises leivas. Sama kehtib ka gluteenivabade küpsiste kohta. Samas on gluteenivabas pastas vähem suhkrut ning pea poole vähem valku kui tavalises pastas.

Eriti suurt ohtu kujutab gluteenivaba toit võimalikku rasvumist silmas pidades lastele, sest väikesed inimesed söövad täiskasvanutest rohkem nii küpsiseid kui hommikuhelbeid.

Seega, kui eelistad gluteenivaba toitu, vaata alati pakendilt selle rasvasisaldust ja võrdle seda samalaadse tavatoiduga. Ning kui sa gluteenitalumatust ei põe, kaalu hoolega, kas ikkagi peaksid sööma guteenivaba toitu või mitte.

Samas väidab Sheffieldi ülikooli gastroenteroloogia professor dr David Sanders varasematele uuringutele tuginedes, et gluteenivaba ja tavalise toidu toiteväärtus on ühesugune.

Kuid temagi pole kindel selles, kas neile, kes gluteenitalumatust ei põe, on gluteenivabast dieedist mingit kasu või mitte. "Söömise osas endale piiranguid kehtestades võite ilma jääda vajalikest vitamiinidest ja mineraalainetest, ja sageli te isegi ei märka seda," hoiatab Sanders.

Allikas: The Guardian