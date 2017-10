Emakakaelavähk on ennetatav!

Sõeluuring ehk ennetav uuring on eelkõige tervetele, kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi ennetavale uuringule naised vanuses 30–55 iga viie aasta järel.

Kui oled sündinud aastal 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 või 1987, tule ja osale 2017. aasta jooksul emakakaelavähi sõeluuringus. Kõigi ravikindlustatud naiste uuringu eest tasub haigekassa.

Kes on emakakaelavähist ohustatud?

Emakakaelavähki võivad haigestuda naised igas vanuses, ja pärilikkus ei mängi siin rolli. Haiguse suurimaks tekkepõhjuseks peetakse inimese papilloomiviirust (HPV), mis levib peamiselt seksuaalsel teel ja mida diagnoositakse valutu PAP-testiga.

HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed seisundid võivad areneda pika aja jooksul, isegi 10–25 aastat. See tähendab, et korrapärasel kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna on need kergesti diagnoositavad ning ravitavad.

Peaaegu kõik kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumid oleksid ennetatavad. Eriti oluline on korrapärane PAP-testi andmine seetõttu, et emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad naisele endale tihti märkamatuks ja ta tunneb ennast täiesti tervena. PAP-testi tegemine on valutu ja tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa.

Emakakaela rakkude muutused, mis näitavad vähi võimalikku teket või varajase vähi olemasolu, on günekoloogilise läbivaatuse käigus lihtsalt avastatavad. See omakorda võimaldab ravi tulemusena täielikku tervenemist.

Kuhu osalemiseks pöörduda?

Vähi sõeluuringute register saadab nimelise kutse naistele, kelle sünniaasta on kutsutavate sünniaastate nimekirjas ja kellele pole viimase kolme aasta jooksul PAP-testi tehtud. Et kutse saadetakse naiste rahvastikuregistris olevale aadressile, on vaja kontrollida andmete õigsust. Seda saab teha riigiportaalis Eesti.ee. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks adressaadini jõuda.

Koos paberkutsega saadetakse ka elektroonne kutse naise E-tervise patsiendiportaali saatekirjade lahtrisse. Seda saad kontrollida oma saatekirjade alt. Seejärel registreeri end kõige sobivamasse tervishoiuasutusse vastuvõtule.

Ära jää kutset ootama!

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, helista kohe sobivasse tervishoiuasutusse. Sõeluuringut läbiviivate tervishoiuasutuste kontaktid on leitavad siit.

Registreerumisel kontrollitakse eelkõige sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust.

Kui registreerid end aga näiteks raviasutuse tasulisele vastuvõtule, pead tehtavate uuringute (sh PAP-testi) eest ise tasuma – neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita.

Uuringule minnes võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument!

Pea meeles! - PAP-testi tegemine on valutu ja tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa. - Uuringule minnes võta kaasa isikut tõendav dokument. - Hoidu sugulisel teel levivatest nakkustest! - Kontrolli end naistearsti juures korrapäraselt!