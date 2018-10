Epp Kärsin: me elame täpselt nii hästi, kui me seksime

„Naise kõige suurem seksuaalorgan on tema aju,” märkis seksikoolitaja. „Kõik see, mehed, mida teie naisele ütlete, annab eelduse, et naine on teiega magamistoas väga lahke. Kui hommikul oled naist solvanud, siis õhtul sa seksi ei saa.” Eelmängu pikkus on 72 tundi. Naine vajab nii pikka eelhäälestust. See on see, kuidas mees käitub, kuidas teeb komplimente. Ta soovitas lugeda raamatut „Viis armastuse keelt”, et aru saada, missugust armastuse keelt partner kasutab.

” Kui hommikul oled naist solvanud, siis õhtul sa seksi ei saa.

Mehel on võimalik saada vähemalt kuute erinevat orgasmi, kusjuures orgasm ja ejakulatsioon on kaks täiesti erinevat asja. Ejakulatsioon on nagu pinnavirvendus. Sisemised orgasmid panevad keha rappuma, nii et hambad lõgisevad suus. „Üks proua kirjutas mulle alles hiljuti tagasisides, et Epp, mul on nii hea meel, et sa rääkisid koolitusel, et mees võib niimoodi võbeleda, ma oleksin muidu kiirabi kutsunud,” tõi ta näite.

Ka naised võivad kogeda vähemalt seitset orgasmi. 80 protsenti kogevad kliitoriorgasmi. „See tuleb hästi kiiresti, kestab paarkümmend sekundit ja pärast seda on rinnad ja keha nii hellad, et sa ei taha, et sind kuskilt puudutataks. Kui hakkad kogema sisemisi orgasme, siis samamoodi võbeled ja värised, 15 minutit, pool tundi või tund aega. Järgmisel päeval on lihased nii haiged, et püsti ei saa, aga hoiab väga hästi toonuses,” muigas ta.

Sisemised orgasmid on peidus kõigi naiste sees, aga kuidas need välja tuua? Me peame oskama luua armastuse ruumi. See aeg, mis me võtame oma jaoks magamistoas, on niivõrd oluline. „Tee naise südamesse käib läbi rinnamassaaži,” avalikustas Epp Kärsin. „See on meie tunnete ja emotsioonide tsoon. Kui mees oskuslikult silitab ja paitab naise rindu, siis see avab naise südame. Kui süda on avanenud, alles siis avaneb naise yoni ehk naise suguelund.”

Ta soovitas naistel teha vähemalt kord kuus omale rinnamassaaži ja meestel endale munandite massaaži, et selgitada välja, ega sinna ei ole tekkinud mõnda tükki või tsüsti. Kui mõni tükk on tekkinud, siis tuleks minna kohe arsti juurde kontrolli.

„Eelmisel aastal detsembris läksin Põlvasse oma 84-aastasele vanaemale külla ja küsisin, kas ta teeb omale rinnamassaaži,” rääkis koolitaja. „Vanaema ütles, et Epp, ära tule jälle oma seksijuttudega. Ta käis tänavu maikuus rinnaoperatsioonil. Seal oli väike tükike, millel polnud ühtegi siiret. Ta ei oleks oma rindu puudutanud, kui ma poleks talle seda öelnud.”

Loe veel

12. klassi tüdrukud ütlesid, et seks on nende jaoks igav ja mõttetu. Selgus, et nende jaoks on seks nagu pornofilm – maha ja taha.

Kärsin rääkis, et eelmisel aastal jõudsid teadlased ühes uuringus järeldusele, et kõige parem depressiooniravim on hea seks. „Need inimesed, kes elavad armastuses ja heas paarisuhtes, on kordades õnnelikumad. Ma usun, et armastus päästab maailma,” lisas ta.

Tark ja teadlik naine pühendab oma positiivse energia mehele, ta keskendub ainult heale. Tark ja teadlik mees oskab keskenduda naise parimatele omadustele, ta toob need välja ja see suhe hakkab kasvama. „Olen oma koolitustel näinud mehi, kelle naised on neist teinud impotendid. Läbi valusate sõnade – sa oled mõttetu mees, sa ei saa mitte millegagi hakkama jne. Kui naine igepäevaselt meest alla surub, siis mehe enesekindlus kukub kolinal,” tähendas ta.

Naine võib oma meest tervendada läbi puudutuste. Lingam-massaažis on üle 30 positsiooni. 70 protsenti meestearsti juurde jõudnud meestest tuleb sinna eesnäärmeprobleemidega. Regulaarne seks hoiab eesnäärme korras.

Epp Kärsin on käinud ka koolides seksist rääkimas. „12. klassi tüdrukud ütlesid, et seks on nende jaoks igav ja mõttetu. Selgus, et nende jaoks on seks nagu pornofilm – maha ja taha,” selgitas ta. „Enamus noortest vaatavad pornofilme, aga see ei ole päriseluga kuidagi seotud. See ei ole see elu, mida naised tegelikult kogeda tahavad.” Naised tahavad tähelepanu ja tunda, et ta on üks ja ainus. Samamoodi tahavad mehed tunda, et ta on partneri jaoks üks ja ainus ja eriline.

„Me elame täpselt nii hästi, kui me seksime. Ja kui me kardame seksida, siis me kardame ka elada,” võttis ta teema kokku. „Hea seks hoiab mehe ja naise tervena ja nad nooruslikuna.”