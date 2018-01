Esimesi märke algavast viirushaigusest ei maksa ignoreerida

Veebruar on tavapäraselt ikka olnud kõige külmem talvekuu, ja ehkki viimastel aastatel on talv üha jõuetumaks jäänud, esitavad keerulised ilmastikutingimused inimeste tervisele suuri katsumusi.

Talv seostub enamasti ka viirushaiguste hooajaga, vaid vähestel inimestel õnnestub läbi talve tulla ilma ühtegi tõbe põdemata.

Seetõttu on jälle aeg mõelda enam oma tervise peale ja sageli tähendab see vaid rohkem hoolimist ning algab väikestest asjadest. Näiteks ei maksa uisapäisa ilma mütsita õue tormata ega esimesi märke algavast viirushaigusest ignoreerida. Samuti tuleb nüüd eriliselt hoolega mõelda, et toidulaud oleks tervislik ja mitmekesine – seegi on üks hea tervise alustalasid.

Kui tervis korras, siis on ka meeleolu hea ja võib täiel rinnal nautida ilusat talveilma, kui loodus seda pakub, või siis hoopiski hubast toasolekut koos lemmitegevustega.

