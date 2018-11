Gripp võib rikkuda südame ja tuua kopsupõletiku

Targu Talita RUS

Viirushaigused tuleb läbi põdeda kodus end ravitsedes. Shutterstock

Iga kord, kui käes on viirushaiguste ja gripi hooaeg, ei väsi perearstid kordamast, et kõige halvem, mida haige inimene endale teha saab, on haigust eirata ning iga hinna eest oma tööde ja tegemistega jätkata.