Haiguse tõttu ratastooli jäänud tüdruk vajab kõndimasaamiseks annetajate tuge

SA TÜK Lastefond on taas ellu kutsunud kampaania, mille eesmärgiks on aidata üks liikumispuudega laps järjepideva ja intensiivse füsioteraapiaga kõndima. Tänavu soovitakse heade inimeste toel aidata hetkel ratastoolis olevat 9-aastast Hanna-Liisat.

Hanna-Liisa on raske puudega laps, kes sündis seljaajusonga ja vesipeaga. Tüdrukut opereeriti songa tõttu juba ühepäevaselt ning vastsündinute osakonnas sai ta diagnoosiks Arnold-Chiari sündroomi. Tegemist on haruldase geneetilise väärarenguga, mis tähendab, et inimese teatud ajuosad ei ole korrektselt välja arenenud.

Hoolimata sellest, et seljaajusongaga lastel on oht jääda halvatuks ning vesipea diagnoos võib tähendada alaarengut, arenes tüdruk tänu meditsiinilistele sekkumistele täiesti eakohaselt – Hanna-Liisa on oma elu jooksul käinud kümmekonnal operatsioonil, nii selja- kui peaoperatsioonidel ning talle on paigaldatud ajušunt.

Veel aasta tagasi oli laps võimeline ortooside ehk spetsiaalsete jalatugede abil iseseisvalt liikuma. Hiljuti aga vajas ta mõlema põlve opereerimist, mille tagajärjel on Hanna-Liisa hetkel ratastoolis. Lähiajal on ees ootamas järjekordne seljaaju operatsioon.

Et tüdruk oleks pärast operatsioone taas võimeline omal jalul liikuma, on oluline, et ta saaks teatud perioodi jooksul igapäevast füsioteraapiat. Kahjuks ei ole Eesti riik võimeline sellises mahus füsioteraapiat puuetega lastele tagama, mistõttu on Lastefond ellu kutsunud projekti „Hanna-Liisa kõndima!“, et heade annetajate toel lapsele vajalikku teraapiat võimaldada.

Fond kogub annetusi, et tasuda Hanna-Liisa järjepideva ja intensiivse füsioteraapia, sellega seotud sõidukulude ning tugiisiku teenuse eest. Tüdrukut hakkab lisaks füsioterapeut Merlin Burovile treenima invasportlane ja puuetega inimeste treener Randel Peerna. Hanna-Liisa taastumist toetab tasuta toitumisnõustamisteenusega ka Fitlap OÜ nõustaja Heikki Mägi.

Oma abikäe on lapsele ulatanud ka Peetri Jooks eesotsas patroon Roald Johannsoniga: koostöös Apollo Kinoga kogutakse 19. augustil toimuva Peetri Jooksu heategevusjooksuga annetusi just Hanna-Liisa toetuseks. „Mina näen Hanna-Liisal suurt ja tugevat sisemist tahet uuesti kõndima õppida. Kui toetame üheskoos väikese tüdruku sitkust ja sihikindlust, siis saavad kõik takistused ületatud. Ma olen kindel, et varem või hiljem käib Hanna-Liisa taas omal jalal", sõnas heategevusjooksu patroon Roald Johannson.

Möödunud aasta mais algatas Lastefond sarnase projekti koostöös Kertu Jukkumiga. Toona koguti kampaaniaga “Jan kõndima!” annetusi 8-aastase Jani toetuseks.

“Kuivõrd Jani projekt osutus edukaks - poiss on teinud esimesed kuus iseseisvat sammu, otsustasimegi pakkuda sarnast võimalust veel mõnele lapsele,” räägib Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. “Kuigi Jan tänaseks veel päris isesesvalt ei kõnni, on tema areng olnud tohutu, mis on väga suur tõestus sellele, et kui iga liikumispuudega lapse füsioteraapiasse intensiivselt panustada, on võimalik nende laste elukvaliteeti oluliselt, kui mitte kardinaalselt, muuta!”

Kuigi Jani projekt pidi esialgu kestma aasta, otsustas fond sedagi pikendada, võimaldades Janile jätkuvalt lisafüsioteraapiat. “Eesmärgiks on Jan siiski täiesti iseseisvalt kõndima saada ning samuti Hanna-Liisa. Selleks aga vajame kõigi annetajate abi,” kutsub Küllike Saar üles kõiki Hanna-Liisat toetama.