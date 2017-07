Hambaravihüvitisest tõotab tulla rohkem muret kui rõõmu

Foto on illustreeriv.

Alates juulist on hambaravi justkui taskukohasem, sest jõustub riiklik toetusskeem. Lähemal uurimisel selgub, et haigekassa ja hambaarstide erimeelsuste tõttu võib hüvitis jääda paljudele kättesaamatuks.

Põhiline uuendus puudutab täiskasvanuid, kelle hambaravi hakkab riik toetama 30 euroga aastas lisaks inimese sama suurele omaosalusele.

Paraku ei ole hambaarstid hüvitise ja selle arvutamise metoodikaga rahul. Hambaarst Küllike Tammeveski Käinast ütles teemat kommenteerides Hiiu Lehele, et temal on haigekassaga leping, mis tagab täiskasvanute hambaravitoetuse kasutamise, värskelt sõlmitud.

“Varem ei olnud sellise lepingu sõlmimiseks vajadust, sest toetus täiskasvanutele hakkab kehtima 1. juulist. Laste hambaravi kompenseerimise osas on leping juba ammu,” selgitas ta.

Kärdla hambaarst Heli Mikk piirdus ühe lausega: “Meil on leping haigekassaga alla 19aastaste laste hambaravi rahastamiseks,” ja soovitas tutvuda Eesti hambaarstide liidu seisukohtadega. Neis on kirjas, et “haigekassa poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset hambaraviteenust osutada võimalik”.