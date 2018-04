Tuleb ainult kasuks, kui see tegevus on rütmiline ja piisava kestusega, sest siis hakkavad ajus vabanema valuvaigistava, rahustava, lõdvestava ja harmoniseeriva toimega ühendid endorfiinid, organismi enda loomulikud mõnuained. Selle tulemusena suudavad pinge all olnud lihased taas lõtvuda ja taastub kudede normaalne vere­varustus.