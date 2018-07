Hiina meditsiini arst Udo Uffert: Eesti inimesel on energiat piisavalt, see tuleb toimima saada

Seedimine on füüsilise keha keskne funktsioon, seetõttu aitavad terava maitsega taimed energia liikumisele kaasa. Toitudele on tarvis lisada näiteks ingverit või siis hoopis koriandrit, tšillit ja piparmünti.

Toiduained ja ravimtaimed lisavad või liigutavad energiat, samuti on neil võime soojendada, jahutada, niisutada või kehast niiskust eemaldada. Udo Uffert toob välja, et eestlastel esineb üpris tihti kergeid seedehäireid. Enamjaolt on need probleemid tõepoolest tagasihoidlikud, sagedamini võib esineda südamepööritust ja gaase.

Kuna meil on külm ja niiske, siis on siin küllaltki palju liigeseprobleeme.

Nipinurk 5 soovitust tugeva tervise heaks 1. Toituge tasakaalustatult ja mõõdukas koguses. Toiduga saab mõjutada vaimset ja füüsilist heaolu. 2. Eelistage hooajalist toitu. Kevadel tasub tarvitada rohelisi köögivilju, suvesse passivad hästi maitselt veidi magusad ja teravad toidud, sügisel on head juurviljad ning talvel omakorda teraviljad ja pähklid. 3. Mõõdukas liikumine on hea tervise eelduseks. See aitab säilitada tervist, ületada haigusi ja pikendada eluiga. 4. Olge hooliv oma kaaslaste suhtes, nautige maitsvat toitu heas seltskonnas. Valmistage toitu koos! 5. Mõelge häid mõtteid! Positiivne meeleseisund ja teadlikkus on ka õige toitumise eelduseks.

Eestile oma lähenemine

Tohter nendib, et me peame natuke omaenda Hiina meditsiini välja mõtlema, sest Hiina kliima ja tavad on meie omast omajagu erinevad.

Loe veel

“Miks ei räägita Hiina vanemates meditsiiniraamatutes piimast? Sest nad ei tarvita piima. Ei ole piima, ei ole probleemi! Meil on aga piim, suhkur ja jahu,” ütleb arst. Kui lääne meditsiin kipub üht haigust vaatlema väga kitsalt, siis Hiina meditsiin jälgib, mis laadi muutused leiavad kehas aset.

Samuti seda, mis kehatüübiga on tegu, sest inimesel tekib soodumus teatud haigusi ligi tõmmata.

“Oluline on saada sünnipärane kehatüüp kontrolli alla. Siis on võimalik ka haigust, mis on pinnavirvendus, kontrollida. Vana-Kreeka meditsiinis oli samuti oluline saada aru, mis tüüpi on inimene.”

Unetus, rahutu uni ja kõrge vererõhk võivad olla seotud sünnipärase kehatüübiga, mille märksõnaks on liigne kuumus. Kõrvalekalded võivad olla tingitud ka vihastamisest, alkoholi, liha ja vürtsidega liialdamisest. Sellisel juhul aitavad keha jahutada köögi-, juur- ja puuviljad ning lihatoitude piiramine.

Maitseainetest tuleb hoiduda kaneelist, nelgist, kardemonist ja ingverist. Seevasti tšilli aitab soojendada keha väliskihti, mis omakorda parandab naha verevarustust – keha vabaneb hõlpsamini liigsest kuumusest, toob välja Rene Bürkland raamatus “Tark tee terviseni”.

Miks tekib mõnel inimesel tükitunne neelamisel või suruv tunne kaelas? Tegu võib olla seiskumise kehatüübiga inimesega, kes tunneb sageli ärevust ja pinget.

Seedekulglas on gaasid ja puhitus, naistel esineb menstruatsioonivalusid. Udo Uffert sõnab, et sellise kehatüübiga inimene peab jälgima, mida sööb, kuid sama oluline on enda väljendamine, kas siis liikumise või kaunite kunstide abil. Toidusedelist tuleb välja jätta rasvased ja praetud toidud, keemilised lisaained, hoiduma peab ka liiga vürtsikatest toitudest.

Enesetundele mõjuvad hästi väiksemad toidukogused, kus on sellerit, redist, ploomi, idandatud seemneid ja krevette.

Kehatüübi määramisel võib aluseks võtta ka puu, tule, maa, metalli ja vee tüübi. Näiteks koleerikud on puu tüüpi. See kiirelt liikuv, soonilise ja sitke kehaga inimene on kergesti ärrituv.

“Sobivad kergelt vürtsitatud toidud, aeg-ajalt kerge naps, mis paneb energia liikuma. Paraku kipuvad nad sellega tihti liialdama,” räägib Udo Uffert.