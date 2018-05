Hiline kevad annab allergikutele hõlpu

Kui mõnel aastal on kevadine aeg õietolmuallergikutele tõeliselt piinarikas, siis tänavu pole nad väga palju kannatama pidanud – allergiat tekitavate taimede õitsemine on olnud suhteliselt hiline ning tolmuvaene.

„Kask juba lõpetab õitsemist, järgmised, mis allergiahaigetele muret tekitama hakkavad, on õistaimed,“ selgitab Eesti Allergialiidu juht doktor Maie Laaniste.

Need hakkavad tavaliselt õitsema juuni esimesel poolel, kuid tänavu on kahtlane, kas ja kui palju nad üldse õide puhkevad – sest väga kuiv on. Kui põllumeestele hakkab praegu valitsev kuivus juba muret tegema, siis allergikutele on see tõeline rõõmusõnum.

„Äkki sel aastal veab ja kõrrelised väga palju õietolmu ei tekitagi,“ vaatab tohter lootusrikkalt suve esimese kuu poole.

Praegu on õhus kõige rohkem küll männi õietolmu, seda on lausa silmaga näha – kollane tolm katab nii autosid kui veekogude pindu –, kuid allergikutel pole sellest lugu, sest männi õietolm on allergia tekitamiseks liiga jäme.

Samamoodi on erinevate lõhnadega, millest on loodus praegu enam kui pungil – õitsevad ja intensiivselt lõhnavad näiteks toomingad, sirelid, piibelehed, kohe-kohe on õitesse puhkemas pärnad.

„Jah, tõsi, lõhnad ärritavad väga tundlikku limaskesta, aga allergiat nad ei tekita,“ ütleb pikaajalise kogemusega tohter Laaniste.

Taimi, mille õietolm allergiat tekitab, ei kasvagi Eestis väga palju – lepp, sarapuu, kask, heintaimed ja puju.