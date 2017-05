Igal aastal sama jama: karulaugu asemel süüakse mürgist piibelehte

Taimi ei tunta - paljud ajavad karulaugu ja mitteõitseva piibelehe segamini. Fotol on karulauk. Foto: Tõnu Tramm

"Taas on põhjust jagada postitust, mille eesmärgiks on meelde tuletada, et enne kui uue rohelise lehe suhu pistate, veenduge, et teate, millega tegu," kirjutatake terviseameti Facebooki lehel.