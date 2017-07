Insuldi oluline riskitegur on alkohol

Suur osa insuldijuhtudest on seotud alkoholi liigtarbimisega. Eesti üks prioriteet tervisevaldkonnas on alkoholikahjude vähendamine, millele keskendume ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse täna Tallinnas toimunud rahvusvahelisel insulditeemalisel kohtumisel.

„Tänane kohtumine tähistab Eesti jaoks Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise algust tervisevaldkonnas ja selle teema on hästi valitud. Insult on üks olulisemaid surma ja invaliidsuse põhjuseid Euroopas, mis ohustab üha nooremaid inimesi,“ ütles Maris Jesse. „Pole kahtlust, et vajalikud meditsiinilised teadmised insuldi raviks on Euroopas olemas. Veelgi paremaid tulemusi insuldihaigete ja nende perekondade jaoks annaks erinevate erialade spetsialistide ja asutuste koostöö.“

Maris Jesse sõnul peame insultide ennetamiseks vähendama alkoholi liigtarbimist, mis on üks oluline insuldi riskitegur. „Mugav on mõelda, et joomine on igaühe isiklik asi, kuid tegelikult mõjutavad inimeste eluviise ja harjumusi väga palju ka sotsiaalsed normid, sealhulgas see, kui palju ja kuidas alkoholi reklaamitakse,“ ütles Jesse. „Alkoholitarbimise vähendamiseks peaks inimest toetama ka ümbritsev keskkond ning seda on võimalik saavutada vaid erinevate sektorite ja riikide koostöös. Seepärast oleme seadnud alkoholikahjude vähendamise Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames üheks kahest prioriteedist tervisevaldkonnas.“

Kohtumisel antakse ülevaade praegusest insuldiravi korraldusest Euroopas ning soovitusi tervisepoliitikate väljatöötamiseks ja rakendamiseks, et saavutada ühetaoline hea kvaliteediga abi kõikidele abivajajatele. Ettekannetega esinevad eksperdid Maailma Tervise Organisatsioonist, Euroopa Insuldi Organisatsioonist, Euroopa Insuldi Alliansist – patsiendiühingute katusorganisatsioonist, Euroopa Aju Nõukogust ning insuldi valdkonna juhtivad spetsialistid Eestist.

Euroopa juhtivate arstiabi, õenduse ja hambaravi ametnike kohtumine teemal „Insult – ühetaoline hea kvaliteediga abi kõigile abivajajatele“ toimub 5.-6. juulil Tallinnas Radisson Blu Sky Hotell konverentsikeskuses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste raames. Üritust korraldab Terviseamet koostöös Eesti Õdede Liidu ja Eesti Hambaarstide Liiduga.