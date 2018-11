ISEGI KUI SOOVID, EI SAA | Vaktsineerima ärgitatakse, aga gripivaktsiini vajadust ei suudeta juba aastaid prognoosida

"Eelmise nädala alguses saabus Eestisse täiendavalt 4000 annust gripivaktsiini. Vaktsiin oli juba nädala lõpuks hulgimüügist otsas, kuid paljudes apteekides üle Eesti oli see olemas ja võiks olla veel praegugi kättesaadav," selgitas Saluri.

Kokku on tema sõnul sel gripihooajal Eestisse toodud üle 120 000 annuse gripivaktsiini. Ravimiameti info kohaselt otsivad vaktsiinide müügiloa hoidjad Eesti jaoks lisakoguseid, kuid praegu puudub info täiendavate tarnevõimaluste kohta.

"See on tõsi ja teeb heameelt, et inimesed on hakanud mõistma endaa kaitsmise võimalust. Kuna soov gripi vastu vaktsineerida püsis Eestis aastaid väga madal, siis on raske elanike huvi suurt kasvu millegi pealt prognoosida," viitas Saluri ning lisas, et terviseameti tähelepanekute kohaselt on see neljas järjestikune aasta, kui vaatamata ravimiameti ja ravimifirmade ponnistustele saab gripivaktsiin Eesti turult otsa, kuna vaktsineerida soovijaid on olnud enam kui suudeti prognoosida.

"Meie näeme, et inimeste huvi taga on terviseameti ja arstide aastatepikkuse järjekindel selgitustöö, et gripp ei ole lihtsalt nohu ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Neid tagajärgi saab leevendada või ennetada erinevate abinõudega, kuid kindlaim viis on ikkagi vaktsineerimine," tõdes Iris Saluri.