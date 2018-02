Kahekümne aasta tagune taimne energiajook viib kevadväsimuse

Nüüd mil päike rõõmsalt sirendamas, tunneb inimene vastupandamatut soovi rohkem magada. Siin-seal märkad, kel ohatis huulel, aevastus ninas või köha kurgus. Needki on märgid kevadväsimusest, sest nõrgestatud organismile kipuvad tõved kergemini külge.

Meie oma taimedest on kevadel valmis appi ruttama must sõstar, sirel ja kuusk. Kel mustasõstrapõõsas aias, teab, kuidas nende pungad juba märtsis on pakatamas. Need on täis vitamiine.

Väsimust kõrvaldab ka üks sahvtine segu. Selleks võtke üks väike sibul, kaks kõva küüslauguküünt, supilusikatäis mädarõigast ja peotäis jõhvikaid või kooritud väike sidrun.