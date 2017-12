KAHJU SUUREM KUI KASU | Sidrunimahlaga vee joomine "sulatab" hambad ära

Eestimaalaste suu tervis on nii käest ära, et hambaarstidel tööpuudust karta pole. Kuid iga inimene saab ka ise oma hambaid oluliselt tervendada. Ning mitte mingi hookus-pookus värgiga, vaid täiesti teaduspõhiselt. Kuidas?

„See pole nakkushaigus ega kuri saatus, mis hambasse augu närib. Kaaries ehk eesti keeli hamba kõvakoe mädanemise tõbi on käitumishaigus, tuleneb ebatervislikust käitumisest,“ selgitab Eesti Hambaarstide Liidu president Marek Vink ning lisab, et pelgalt korralikult hambaid pestest pole kaariest võimalik kontrolli all hoida.

Kaaries on puhas söömise ja hea elu haigus, ometi tuleb see suurele osale inimestest väga suure üllatusena. Kui me sööksime toorest toitu, kui meil poleks nuga-kahvlit ega võimalust toitu keetes-hautades pehmendada, püsiks ka hambad terved. Tekkisid need ju inimesele suhu tuhandeid aastaid tagasi, olime siis korilased ja kütid ning sõime harva ning enamasti toorest toitu.

Ehk teisisõnu - toidu ja elustiili osas on sajandite jooksul toimunud märgatav areng, hambad on aga jäänud samaks.

„Neile uskmatutele, kes süüdistavad mind õunamahla vastupropagandas, olen ma kogu aeg öelnud, et juhul, kui Pirita jões hakkaks miskipärast voolama puhas õunamahl, sünniksid miljoni aasta pärast ilma portselanhammastega inimesed,“ toob dr Marek Vink näite, mis selgitab, et kui joogiks ei jooda tavalist vett, siis hambad suus ei püsi. Ka soovituse suhtes juua pidevalt väikeste lonksude kaupa sidrunimahlaga maitsestatud vett on arst kriitiline - tegemist on ju happega, mis vältimatult hambaid kahjustab

Samas, mahla võib juua ikka, kuid oluline on mõõdukus. Süüa-juua võib kõike, kuid toidukordade vahele tuleb jätta piisavalt pikad, 3-4tunnised pausid, mil kaloreid suhu ei sattu. Siis elavad suus sõbralikud mikroobid, süljele antakse aega söögikorraga kaasneva happerünnaku tagajärgi mineraliseerida ja hambad püsivadki terved.

Toome siinkohal välja kaheksa punkti, mille järgmine su hammaste tervise kohe paremaks muudab. Põhjalikuma info saamiseks vaata loo päises olevaid interaktiivseid juhiseid Eesti Hambaarstide Liidult.

Kasvata ise endale suhu hambasõbralikud bakterid, järgides toitumisel suhkrukella põhimõtet.

Õhtusel hambapesul ära loputa hambapastat suus välja. Sülga liigne vaht välja ja sellest piisab.

Ksülitooliga näts on hamba sõber!

Puhasta kindlasti ka hammaste vahesid, kas hambaniidi või hambavaheharjaga.

Janu korral joo vett. Pärast sööki loputa suud veega.

Ära näksi söögikordade vahel.

Jäävhambad „sulavad“ happelises keskkonnas (nt sidrunivee joomisel!), aga on võimelised taastuma, kui neile võimalus antakse.

Ära mine hambaarsti juurde hambaid parandama, vaid suu tervist kontrollima ja nõu saama.

Hambaarst selgitab: piimal ja piimal on vahe Toiduained võib jaotada hambasõbralikes ja -vaenulikeks. Lehmapiim on hambasõbralik toiduaine, ta on valgurikas ja rasvane ja vedel – ei jää hammastega pikalt kontakti. Sisaldab kaltsiumi ja teisi vajalikke aineid.



Küll aga ei saa sedasama öelda rinnapiima kohta, mis on väga magus. Kui aastavanune laps öösel ema rinna otsas magama jääb, tulevadki talle suhu musta värvi ja mädanevad hambad.



Minu õnnetute patsientide rekord on 8aastane poiss, keda ema veel aeg-ajalt imetas. Sellisele emale selgeks teha, et rinnapiim lõhub tema lapse hambad ära, on väga raske. Nad usuvad seda, mida tahavad. Samas, teaduspõhine meditsiin on täiesti pädev. Igasuguseid asju võib ju uskuda, aga nende olemust tuleb mõista ja terve talupojamõistus peab alles jääma.



Marek Vink, Eesti Hambaarstide Liidu President