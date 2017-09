Kasulikud nipid täidest vabanemiseks

Uuue kooliaasta alguses on nii mõneski peres tulnud päid vangutada ja mõelda, kuidas vabaneda soovimatutest külalistest - täidest. Siinkohal mõned soovitused, kuidas neist kiiresti vabaneda.

Tavaliselt on täid peas olnud mõned kuud, enne kui sügelemine neist märku annab.

Hoolikal vaatlemisel võib sel juhul peanaha lähedal juuste küljes näha valkjad tingusid. Peanahalt, ennekõike kõrvatagustest kukla piirkonnast, võite leida ringi sibamas erinevas vanuseastmes täisid.

Kuidas takistada täide levikut?

Kui mõnel pereliikmel on avastatud täid, tuleks korralikult puhastada tolmuimejaga kõik põrandad, vaibad, pehme mööbel ning seejärel puhasta ja vaheta ka tolmuimeja tolmukott, kuna tingude eluiga on umbes kaks nädalat.

Pese põrandaharjad, kammid ja juukseharjad.

Juuksekummid viska ära või paki kilekotti ja aseta need vähemalt 24 tunniks sügavkülma.

Auto kasutamisel puhasta kindlasti ka auto istmekatted.

Pese riided, mütsid, sallid, kraega rõivad ja voodipesu võimalikult tulise veega (vähemalt 50- 60°C).

Võimalusel triigi riideesemed üle.

Kõik, mida pesta või triikida ei saa nagu kaabud, paksud mantlid, aseta kaheks nädalaks suletud kilekotti.

Täiravi võimalusi

Ilma ravita ja oskusliku tegutsemiseta on täidest keeruline vabaneda. Küsi apteegist täitõve ehk pedikuloosivastaseid vahendeid ja kasuta neid vastavalt pakendis olevale infolehele või pese pead pedikuloosivastase šampooniga. Pane tähele, et ravi võib mõnikord ebaõnnestuda, sest täid võivad olla ravimite suhtes resistentsed.

Sel juhul on abiks niiskete juuste kammimine täikammiga. Protseduuri tuleks korrata hästi hoolikalt mõnepäevase vahega paari nädala jooksul. Kammida tuleb kindlasti ka pärast pedikuloosivastaste vahendite kasutamist, kuna juuste külge kinnitunud tingud on juuksekarva küljes reeglina nii tugevasti, et nendest lõplik vabanemine on võimalik vaid mehaanilisel teel.

Täikammiga kammimist tuleks alustada peanahale nii lähedalt, kui võimalik. Pärast igat juuksesalgu läbikammimist tuleks kamm puhastada ja korralikult kuuma veega ära pesta.

Allikas: terviseamet