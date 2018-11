„Olen kiirabis töötades väga paljudel inimestel migreeni diagnoosinud ning öelnud, et minge palun neuroloogile. Miks te kutsute iga kord kiirabi?“ räägib Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog Sandra Mallene. Üks peamisi põhjusi on just teadmatus. „Migreeni lihtsalt ei tunta ära. Arvatakse, et tegu on pingepeavaluga,“ selgitab ta.