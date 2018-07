KUMMALINE PÕHJUS | Miks eakad inimesed palava ilmaga vee joomist väldivad?

Kuuma ilmaga soovitatakse üle võtta vahemereline elustiil – ärgata hommikul vara, päeval pidada siestat ning õhtul taas aktiivsemalt tegutseda. Eakad inimesed, kes tööl ei käi, üldjuhul nii teevadki. Aga kas nad ka palavusele vastavalt ja piisavalt vett joovad?

„Olen päev otsa pikali, siis ei lähe jalad nii paiste,“ selgitab siesta pidamist 75aastane naine, kelle tervis pole just ideaalne – südamepuudulikkus, suhkruhaigus, liigesvaevused, lisaks veel muidki muresid.

Lähedased noogutavad: tubli, et ennast hoiad! Ja rohkem ei päri. Seda, kas ta ka piisavalt vett joob, nad ei küsi. See on ju loomulik, et juuakse!

Aga kui inimene lamab päev otsa voodis ning lisaks on tal ka liigesprobleemid, mis liikumise ebamugavaks muudavad, tekib üsna kergelt mõte, et ah, mis ma sest veest joon - siis tuleb ju nii tihti tualetis käia. Ja sedaviisi tehaksegi ise oma kehale tahtmatult karuteene, jättes see vedelikupuudusse.

Vedeliku tarbimine, eriti just kuuma ilmaga, aga on väga oluline ja seda, kas vanainimene ka joob, tuleb noorematel pereliikmetel kindlasti jälgida ning ärajoodud veekoguses oma silmaga veenduda. Vajadusel ja võimalusel peab lausa kõrval seisma ning vaatama, et klaas tühjaks saaks joodud.