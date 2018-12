KUULA | Leetrid annavad immuunsüsteemile hoobi kolmeks aastaks

Leetreid peetakse sageli kergeks haiguseks. Arvatakse, et põetakse läbi, omandatakse edaspidiseks immuunsus ja ongi kõik. Tegelikult nõrgestab see viirushaigus lapse immuunsüsteemi nii olulisel määral, et vastuvõtlikkus teistele nakkushaigustele on suurenenud koguni kolme aasta vältel.