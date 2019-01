KUULA | Misasja - mul on täid peas? Ei ole võimalik!

Tegelikult on asi siiski lihtsam – täitõbi on samasugune nakkushaigus nagu gripp, vaid selle erinevusega, et gripiviiruse asemel levivad selle korral inimeselt inimesele täid.

Millal täitõbe kahtlustada ja kuidas sellest jagu saada, sellest räägib taskuhäälingusaates "Tervist!" arstiharidusega ajakirjanik ja tervisetoimetaja Aive Mõttus. Ja sellestki, milline peatäi välja näeb – kui enne näinud pole, siis ei pruugi ju äragi tunda.

