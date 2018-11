KUULA | Räägime vähist. Iga päev on kingitus, kuudest ja aastatest rääkimata

Kuid neid ühendab ka niisugune raske haigus nagu vähk - vanemate kaudu, kes seda põdenud ja seetõttu meie seast lahkunud. Vähk on haigus, mis mingil moel puudutab Eestis pea igat perekonda.

Kuidas ning millistel tingimustel saavad vähiravifondist "Kingitud elu" abi need inimesed, kelle onkoloogilise haiguse ravi haigekassa ei rahasta, saad teada taskuhäälingusaatest "Tervist!".

Oluline on märkida, et viie aasta jooksul on rahuldatud kõigi abi saamiseks fondi poole pöördunud haigete taotlused, mis tingimustele vastasid. Mitte keegi pole toetuseta jäänud!

Saadet juhib arstiharidusega ajakirjanik ja tervisetoimetaja Aive Mõttus, külaliseks on "Kingitud elu" asutaja ja eestvedaja Toivo Tänavsuu.

