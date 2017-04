Lastearst Eda Tamm: kui perre sünnib laps, peavad olema vaktsineeritud kõik pereliikmed

Täna WHO Euroopa immuniseerimisnädala raames toimuval Eesti Ravimitootjate Liidu ümarlaual „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne?“ ütles lastearst Eda Tamm, et kui perre sünnib laps, oleks väga oluline, et ka lapse vanaemad-vanaisad, õed-vennad oleksid gripi vastu vaktsineeritud.

„Laste osa grippi haigestumises on tegelikult hästi suur, aga reeglina on laste seas tüsistusi ja surmajuhte suhteliselt vähe,“ rääkis lastearst Eda Tamm. „Lapsed on keskkonnas olulised gripilevitajad ja võivad viirust levitada ka siis, kui nad on juba pikalt terved olnud. Ma tahaksin rõhutada, et gripi vastu tohib vaktsineerida alates 6 kuu vanuses. Alla 6 kuu vanused lapsed on tegelikult täiesti kaitsmata. Kui perre sünnib laps, oleks väga oluline, et ka lapse vanaemad-vanaisad, õed-vennad oleksid gripi vastu vaktsineeritud. Meil ei ole kuidagi juurdunud, et täiskasvanud peavad samuti ennast vaktsineerima. Viimastel aastatel räägitakse järjest rohkem rasedate vaktsineerimisest gripi vastu. See kaitseb nii rasedat ennast kui last. Kui ema on gripi vastu vaktsineeritud, on laste haigestumus vähemalt 6 kuud oluliselt madalam.“

“Eelmistel aastatel jäi gripi tõttu elust lahkunute arv pidama 20-22 peale, siis sel aastal oli see number 45, kellest suurem osa olid vanaemaealised. Terviseametile öeldi, et ärge rohkem rääkige grippi surnute arvust, inimesed kardavad elada. See aasta on olnud traagiline. Me ei oska ette prognoosida, et sel aastal sureb grippi 45 inimest, seda pole võimalik prognoosida,” rääkis Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri. “Intensiivravi läheb maksma keskmiselt 1500 eurot päevas. Keskmine haiglas viibimise päevade arv oli 9. Gripivaktsiin maksab umbes 6 eurot, kuid hind on keskuste lõikes väga erinev.“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg sõnas, et sel hooajal oli intensiivravis gripi tõttu 105 inimest, haiglaravi vajas seoses gripiga 1400 inimest. “Ärme inimesi ainult surmajuhtudega ehmata,” märkis Ene Tomberg. “Meie selgitustöö peab olema väga kindlalt planeeritud, sihitud. Teavitamine on kahepoolne. Me ju teame oma personali. Haiglapersonal on suhteliselt hästi end vaktsineerinud. Teine lugu on see, kuidas kasvatada elanikkonna teadlikkust üldiselt. Mitte ainult lapsed ja vanurid. Ka tööeas inimesed haigestuvad raskelt. Ei saa ainult nii, et perearst või –õde peab inimese eest hoolitsema. Me peame panema terve elanikkonna mõtlema, et see on tema tervis.“

“Üheks põhjuseks on kindlasti eestlaste madal vaktsineerimise hõlmatuse tase, kuigi see arv on tõusmas,” sõnas Iiris Saluri. “Eestlased oli varem EL-is viimased ehk 1% gripi vastu vaktsineerimise hõlmatuse tasemel, nüüd on see tõusnud 2%, aga see on ikkagi väga väike number. Arstid justkui soovitaks gripi vastu vaktsineerida, kuid inimesed ütlevad, et nad pole seda soovitust saanud. Siin on mingi vastuolu. Oleme mõelnud, kuidas võiks seda olukorda parandada.”