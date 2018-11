Lätis suri lühikese aja jooksul kaks imikut, kellel olid vajalikud kaitsesüstid saamata

Avalikkusele suunatud kirjas kirjutavad haigla spetsialistid, et ühekuune vaktsineerimata imik suri läkaköhast tingitud komplikatsioonidesse ning kolmekuusel imikul tekkisid häired vere hüübimisega ning ajuverejooks, kuna pärast kodusünnitust ei süstitud talle K-vitamiini.

Arstid juhivad tähelepanu sellele, et vaktsiinid ning K-vitamiini süst on äärmiselt olulised ennetusmeetmed, mille peamine eesmärk on laste suremuse vähendamine. Neid tehakse kindla graafiku järgi, mille täpne järgimine on väga oluline, et kaitsta lapsi kriitilistel arenguetappidel, mil risk on kõige kõrgem. Haiguste ennetamine on lapse õigus, mille järgimise eest vastutavad nii vanemad kui ka arstid.

Arstid viitavad statistikale, mille järgi on Lätis kaheksa aasta jooksul surnud 15 vaktsineerimata last, põhjusteks tuberkuloos, gripp, läkaköha, B-hepatiit ja B-gripi viirus.

„Need on viieteist inimese surmad, kes oleksid võinud elama jääda. Ka üks surm on tragöödia. See näitab, et elame müütide maailmas, mõeldes, et meid miski ei puuduta. Kust selline kindlus? Võib ette kujutada, milline oli pere plaan last oodates, hellitades, tema tulevikku kujutledes. Kuid tegemata on jäänud elementaarsed asjad, mis on üldtuntud, tõestatud ning turvalised,” rääkis Läti lastekliiniku lastevaktsiinide osakonna juhataja Dace Zavadska Läti Delfile.

Arstid soovivad kirjas erilist tähelepanu pöörata sünnitusspetsialistide ning perearstide ennetusmeetmete täpsele ning õigeaegsele järgimisele.

Mõlemad õnnetused oleksid võinud jääda juhtumata, kui meditsiinitöötajad ning vanemad oleksid lapse eest hoolides arvestanud tänapäevase, tõenduspõhise ja järeleproovitud meditsiinilise informatsiooni ning praktikaga, kirjutavad spetsialistid.