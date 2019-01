Leetrid on Eesti jaoks täiesti reaalne oht

See, et Eesti olukord nakkushaiguste osas on praegu hea, aga ei tähenda, et vaktsineerimise võiks lõpetada. Kaugel sellest – Euroopa kogemus näitab, et leetrite levik suureneb mõne aja pärast oluliselt just neis riikides, kus vaktsineerituse tase langeb.

Dontšenko tõdes, et nakkushaigused olid, on ja jäävad inimesega, need on meie elus normaalne nähtus. Kuid epideemia ehk puhang, mis kestab üle ühe kuu, mille tagajärjed inimeste elule ja tervisele on väga rasked (suur haigestunute arv, palju haigusjuhtusid, surmad) ja mille mõju on ulatuslik, on juba hädaolukord.

Ka teiste nakkushaiguste epideemiate tekke tõenäosus ja oht on Eestis täiesti reaalselt olemas. Viimase kahekümne aasta jooksul on maakeral pandeemia või epideemia mõõtmed omandanud näiteks gripp (2009. aastal pandeemia, nakatus 5-20% maailma elanikkonnast), koronaviirus- (2015), ebolaviirus- (2014) ja zikaviirusnakkus (2015). Irina Dontšenko sõnul põhjustavadki epideemiaid peamiselt viirushaigused, sest viirused levivad väga kiiresti

Eestis vaktsineeritakse lapsi riikliku immuniseerimiskava alusel 12 nakkushaiguse vastu, täiskasvanuid difteeria ja teetanuse vastu. WHO peab ühiskonna kaitseks vajalikuks laste vaktsineerimisega hõlmatuse taset 95%. Eestis on see näitaja üldiselt kõrge (sõltuvalt vaktsiinist 2017. aastal vahemikus 89-95%), kuigi on mõnede haiguste vastu vaktsineerimise osas viimastel aastatel langenud.