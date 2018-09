LUGEJA KIRJUTAB | Eriarsti vastuvõtu aja võiks koos patsiendiga broneerida perearst

Hiljuti tahtsin pääseda nahaarsti juurde. Tartus on kord selline, et aega saad aja kinni panna ainult ühel telefonil ja kindlal kellaajal.

On üksikud lähemad ajad, mida aga on raske saada. Teised on mitme kuu kaugusel. Süsteem on väga jäik.

Avaldan mõtteid, kuidas võiks olla. Perearstil, kes väljastab saatekirja, võiks arvutis olla näha kõigi eriarstide vabad vastuvõtuajad.

Perearst teab ka, millise eriarsti vastuvõtule peaks patsiendi saatma, et saaks parema diagnoosi. Nähes vabu aegu, saaks patsiendiga kooskõlastades selle kohe broneerida. Patsiendil jääks ära painajalik vaev aja hankimiseks ja perearst näeks ka, et sai saadetud õige eriarsti vastuvõtule.

Praegusel digiajastul ei tohiks see olla ületamatu probleem.Lisaks vabaneks mõni telefoniliin ja töötaja vabaneks teiste tööde tarvis.

M.K.

(Lugeja nimi Maalehe toimetusele teada)

