Maal sigade-veiste lähedal elamine vähendab allergiate tekkimise riski

Hollandi teadlaste poolt läbiviidud uuringus leiti, et maapiirkonnas kariloomadele suhteliselt lähedal elamine vähendab allergiate väljakujunemise riski.

Suurbritannia arstiteaduslikus ajakirjas Occupational & Environmental Medicine avaldatud uuringus leiti, et lapsepõlves ja täiskasvanuna maapiirkonnas elamine, eriti sigade-veiste läheduses, vähendab riski allergiate või astma väljakujunemiseks.

Teemat on uuritud varemgi ning enamasti keskendunud neile, kelle peres ise põllumajandusega tegeletakse. Näiteks on leitud, et talus üles kasvanud lastel tekib allergia väiksema tõenäosusega kui linnalastel.

Hollandis läbiviidud uuring keskendus aga sellele, et riski vähendamiseks ei pea ilmtingimata olema põllumeeste võsuke või talus elama: "Maapiirkondades elamisel on samasugune kaitsev mõju."

Uuringu järgi oli eriti palju kasu sea- ning veisekasvatuse lähedal elamisel, kuid linnukasvatuse lähedus lisakasu ei andnud.

Osalenute seas eristus selgelt allergilisus nende vahel, kes olid maal üles kasvanud, 21,6 protsenti osalenutest ning nende vahel, kes maal üles kasvanud ei olnud, 33,9 protsenti.