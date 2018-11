MAALEHE ARHIIVIST | Perearst selgitab: miks tuleb talvel mütsi kanda ja käed-jalad soojas hoida

Ajal, mil mood soosib lühikesi rõivaid, on emade jutt pikast kampsunist ja alussärgist ilmselt küll kõike muud kui kuulamist väärt. Nagu ka see, et kitsastes riietes hakkab ruttu külm. Arvestada tuleb sellegagi, et paljud kunstmaterjalid ei anna üldse sooja.

“Keegi ei tea, kes tüdrukutest satub selle 20 protsendi hulka, kes võib teismelisena saadud esimese munasarjapõletiku tagajärjel lastetuks jääda. Või kel on kroonilise neeruvaagnapõletiku tõttu tulevikus probleeme oodatud raseduse lõpuni kandmisega,” selgitab ta asja tõsidust.

Anneli Talvik on veendunud, et vanemad peavad suutma lapsele selgitada, et tervisest tuleb hoolida ning inimene vastutab oma tervise eest ise. Haiguste ennetamine ei ole juba puhkenud tulekahju kustutamine, vaid pikaajaline ettevaatamine.

Kui selgitustest väheks jääb, soovitab ta vanemal koos lapsega teha lihtsa katse. „Pange kahte termosesse umbes 40kraadine vesi. Asetage termosed maapinnale, ühele jätke kaas peale, teiselt võtke ära. Umbes veerand tunni pärast paluge lapsel katsuda vett mõlemas nõus. Järeldused oskab iga laps tõenäoliselt ise teha,“ usub doktor Talvik.