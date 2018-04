Maapiim teeb saledaks ja õnnelikuks

Maapiim on väärtuslik toiduaine igas eas inimestele. Shutterstock

Eesti poelettidele on ilmunud mitmesugused, üle 3,5% ja kõikuva rasvaprotsendiga piimad. Rammusat täispiima soovitatakse eelkõige lastele, kellele toitev jook on oluline abimees kasvamisel. Samas on maapiim kõigiti väärtuslik toiduaine igas eas inimestele.