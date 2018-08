Maaülikooli loomakliinik hakkas pakkuma rasvunud kassidele ja koeradele toitumisnõustamist

Foto: Jacalyn Beales (unsplash.com)

Tervislik toitumine on menukas teema nii inimeste kui nende lemmikloomade jaoks. Alates juulikuu algusest ootab maaülikooli väikeloomakliiniku loomaarst Liisa Siimon toitumisnõustamisele neljajalgseid sõpru, kes juba on või kellel on kalduvus ülekaalulisusele ning rasvumisele.