Madu teeb massaaži!? Kamelia talus on võimalik seda proovida

„Tema nimi on Friida-Freya-Dracula, ta on maisi-roninastik ja meie juures elanud kolm aastat,” tutvustab Tartumaal asuva Kamelia turismitalu ja koolituskeskuse perenaine Anneli Kööba-Orlov oma 180 cm pikkust lemmikut.

Madu väänleb hellalt ümber perenaise õlgade, haakides saba ümber ta käsivarre nagu käevõru. „Meie ühiskonnas on välja kujunenud arvamus, et madu on halb ja kole, aga looduses on kõik loomad millegi jaoks loodud,” ütleb Anneli oma lemmikut silitades.

Vastupidi levinud arvamusele ei ole madu külm ja limane vaid hoopis soe ja kuiv. Kui Friida inimese õlgadele panna, hakkab madu vaikselt liikuma, masseerides oma lihaselise siugja kehaga kahejalgse õlgu, selga ja käsi. See tunne on ühelt poolt üllatav ja teisalt vägagi meeldiv.

„Iisraelis on massaažisalongid, kus tehakse roninastikutega massaaži,” teab Anneli Kööba-Orlov. „Nad liiguvad vibratsiooni suunas ja tunnetavad haige koha kõrgemat temperatuuri.” Ta ise sai äsja loomateraapia praktiku tunnistuse ja plaanib Friidaga koos hakata pakkuma aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele teraapiat.

„Loomateraapia on meil uus asi. Loomad aitavad inimestel end avada ja iseennast leida,” selgitab ta. Sellist teraapiat tehakse edukalt Inglismaal ja USA-s, et aidata patsientidel toime tulla madala enesehinnangu ja kommunikatsiooniprobleemidega. Madu puudutades saab inimene eduelamuse, selline julgustükk tõstab enesehinnangut. Roninastikud on tuntud oma rahuliku oleku tõttu, ega ole mürgised.