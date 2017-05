Mais kasvas järsult grippi haigestunud inimeste arv, hooajal on surnud 47 inimest

Foto on illustratiivne Foto: Marianne Kuusk

Vaatamata sellele, et ametlik gripihooaeg on lõppenud, on maikuu viimastel nädalatel järsult kasvanud grippi haigestunute arv. Haigestuvad valdavalt vanemaealised inimesed. Haigestumised on seotud B-gripiviirusega.