Maksa rasvumisel võivad olla saatuslikud tagajärjed

Liigselt suurenenud vööümbermõõt on märk metaboolsest sündroomist, mis on ka maksa rasvumise üks põhjuseid. Foto: Shutterstock

Maksa rasvumine on tervisemure, millel võivad olla väga tõsised tagajärjed. Põhjustest on esikohal siiski alkoholi liigtarbimine, kuid kindlasti ei ole see ainus.