Melanoomi eest kaitsevad kõige paremini kübar ja riided

“Päikesepõletus mõjub inimesele 10, 20, 30 aasta pärast. See ei toimu nüüd ja praegu! Seetõttu ei võeta seda paraku kuigi tõsiselt. Arvatakse, et kui midagi tulebki, siis millalgi kauges tulevikus ja see ei hirmuta üldjuhul mitte kedagi,” tõdeb Maigi Eisen.

Ometi on doktori sõnul faktiliselt tõestatud just kõige suuremad seosed lapsepõlve päikesepõletuse ja täiskasvanuea melanoomi vahel.