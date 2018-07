Mesilasi ja herilasi paaniliselt karta pole vaja, kuid allergikutel peab elupäästev süstal alati käepärast olema

Häirekeskusele edastab kiirabibrigaad sündmuskohalt vaid olekuteate, kas sõideti haiglasse või mitte,“ selgitab Margit Kallas, et juhtumi lõpplahendusega seonduvat infot häirekeskus ei kogu. Allergoloogide käsutuses oleva info kohaselt sureb Eestis putukahammustuse tagajärjel tekkinud anafülaktilise soki tõttu aastas üks inimene, vahel ka kaks.

Kuid iga elu on kallis ning seetõttu on väga oluline, et inimene, kes teab, et ta on herilase või mesilase mürgi suhtes allergiline, kannaks kaasas elupäästvat adrenaliini sisaldavat süstalt jt allergiaravimeid. Kuid esineb ka juhtumeid, et eluohtlik anafülaksia tekib ilma erilise eelneva hoiatuseta, nagu välk selgest taevast.

Paikne toksiline reaktsioon, millest eespool juttu oli, tekib inimesel sõltumata varasematest nõelamistest, allergilise reaktsiooni (ja anafülaksia) tekkeks on vajalik vähemalt ühekordne eelnev kokkupuude allergiat vallandava ainega, antud juhul siis herilase- või mesilasemürgiga.

Potentsiaalselt eluohtlik seisund võib tekkida juba pärast teist nõelamist ning iga järgnev piste suurendab allergilise reaktsiooni ja anafülaksia riski oluliselt.

Kui inimene ei ole varem kordagi mesilaselt või herilaselt nõelata saanud, siis kahjuks ei ole võimalik allergiat diagnoosida. Kui aga kasvõi ühel korral on sutsakas saadud ja tekkinud kas tugev paikne või süsteemne reaktsioon, peaks allergoloogiga konsulteerima, sest vereanalüüsiga saab herilase ja mesilase mürgi vastaste antikehade abil allergia olemasolu kindlaks teha.