Mida ühist on naeril, L-tsüstiinil ja meel?

Kui kehas on kõrge stressihormooni kortisooli tase, lülitab keha end säästurežiimile ja esimene asi, mille pealt ta ennast tagasi hakkab hoidma, on immuunsüsteem. Just talvel ja varakevadel on organismil ilmastikust tingitult rohkem stressi ja seega on väga oluline leida õige tasakaal töö ja puhkuse vahel, magada rohkem ning süüa tervislikult.