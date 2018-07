Mis kehas toimuma hakkab, kui allergiline inimene herilase käest nõelata saab?

Osad inimesed on putukahammustuse suhtes nii allergilised, et kui abi kiirelt ei saabu, võib mesilaselt või herilaselt saadud sutsakas võib nende elupäevad lõpetada.

Kõige sagedasemateks anafülaksiat põhjustavateks aineteks ehk antigeenideks on toiduained (pähklid, tsitrusviljad), ravimid (penitsilliin, aspiriin jt valuvaigistid, osad südameravimid), lateks ning herilas või mesilasemürk.

Putukaallergiat tekitavad putukamürgis leiduvad ained – peptiidid, hüaluronidaas, mellitiin jm. Kõige tugevamaid allergilisi reaktsioone kutsuvad esile just herilaste ja mesilaste pisted. Herilased ja vapsikud on mesilastest ja kimalastest (metsmesilastest) omakorda ohtlikumad seetõttu, et nemad sutsavad inimese kehasse suurema koguse mürki.

Anafülaksia korral on tegemist immuunsüsteemi talituse häirega – organism on mingi kehavõõra aine suhtes ülitundlik, peab seda ohtlikuks ning reageerib ülemääraselt tugeva kaitsereaktsiooniga. Esimesel korral allergeeniga kokku puutudes ei tunne inimene midagi, sama ainega teistkordsel kokkupuutel vallandub aga allergiline kaitsereaktsioon, mis kahjustab tõsiselt kogu organismi.

Mis täpsemalt kehas toimub

Immuunsüsteemi ülesanne on kaitsta organismi väliskeskkonna kahjulike mõjude eest. Selleks, et tekkiks organismi kaitsereaktsioon mingi aine ehk antigeeni (allergeeni) suhtes, peab see aine sattuma vereringesse.