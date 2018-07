Mis lahti? Inimesed haigestuvad soojal suveajal nohusse ja kurguvalusse

Foto: Argo Ingver

Nii paha on olla – palavik, nohu, kurk kangesti valus, kuuleme praegu sageli sõpru-tuttavaid kurtmas. Ja mitte ühte-kahte, vaid ikka mitmeid. Või oleme ise samasuguste nähtudega voodis siruli. Ometi on õues soe ja mõnus. Kas liikvel on mingi eriline tõbi?