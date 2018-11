Nagel on harjunud laskma, kaks silma lahti. Pilt, mida ta paar aastat tagasi püssi sihtlatilt nägi, tundus õige, aga treener vaatas kõrvalt, et asjad pole paigas. Ta lasi Rainisel vasaku silma kinni panna ja pilt muutus kapitaalselt. „Parem silm on mul juhtsilm ja see fokuseeris aeglasemalt. Sageli oli sellest rohkem kahju kui kasu.“ Tuttavate kaudu kuulis mees, et Tartus tegutseb Eesti ainus nägemisterapeut Karmen Johansson, ja julgust kokku võttes läks tema juurest abi otsima.