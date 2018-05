Nartsissilehtede söömine ja rododendroniõitest valmistatud joogi joomine lõppesid oksendamisega

Foto: Andres Putting

Hoolimata sellest, et terviseamet igal kevadel soojade ilmade saabudes meelde tuletab, et nii mõnigi aias või metsas tärkav taim põhjustab söömisel tõsise tervisehäda, on tänavu oma tervist kahjustatud nii ülaseid kui rododendroniõisi süües.