NÕUANNE: Mida teha, kui rästik salvab?

Rästik Foto: Delfi lugeja foto

Rästik hammustab ainult siis, kui talle peale astuda, teda vigastada, puudutada või muul viisil ärritada. Rästiku mürk iseenesest ei ole surmav, kuid mõnel inimesel võib tekkida rästikumürgi suhtes allergia ning seetõttu võivad üksikud rästikuhammustused lõppeda surmaga. Umbes kolmandikul juhtudest mürki inimesse ei satugi. Meeles tuleb pidada, et Eestis elutsevad maod on looduskaitse all ning nende hukkamine on keelatud.