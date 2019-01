Onkoloog selgitab: miks avastatakse Eestis vähihaigus sageli liiga hilja

Üldiselt on eestlaste haigestumine pahaloomulistesse kasvajatesse sarnane teiste Euroopa riikidega. Väga suuri erinevusi pole, palju sarnasusi on Läti ja Leeduga. Näiteks eesnäärmevähki haigestumine meeste seas on Eestis kõrge, samuti on see kõrge Leedus ja Lätis.

Skandinaavia riikidega võrreldes on meil aga mitmeid erinevusi. Näiteks on Taanis naiste seas kopsuvähki haigestumine kõrgem, samas emakavähki haigestumine jällegi madalam.

Kopsuvähki haigestumine on paljuski seotud suitsetamisega, samas emakavähki haigestumist seostatakse ülekaaluga.

Dr Ojamaa tõi esile, et rinnavähki esineb Skandinaavia riikides rohkem, kuid haigus avastatakse seal varasemates staadiumites ja seda saab seostada kohusetundlikuma sõeluuringus osalemisega.

