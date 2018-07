Päikesepiste pärast on tänavu vajanud abi peamiselt napsutanud inimesed, kes palavaga välja tukkuma jäid

Tallinna Kiirabi. Foto on illustratiivne.

Nädalavahetusel purunes küll tänavune soojarekord, kuid sellest hoolimata töötavad kiirabiteenistused Eesti erinevais paigus tavapärases rütmis — kutseid on nii nagu suvel ikka, palav ilm ja päikesepaiste pole inimesi jalust niitnud, pigem teeb seda alkohol.

„Praegu on kuuma olnud kolm päeva, see pole veel nii pikk aeg, et midagi hullu oleks juhtunud,“ ütles Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas. Eile oli Tallinnas üks tõsisem kuumarabanduse juhtum — vanem inimene jäi kogemata päevitades päikese kätte magama.

Tänavu on Tallinna Kiirabil Adlase sõnul olnud üldse kokku 16 päikesepistejuhtumit, reeglina napsutanud inimestel, kes on päikese käes uinunud või siis väikestel lastel, kellel on pikaajalise õues viibimise tulemusel ilmnenud mõningad päikesepiste nähud.

Kiirabi töörütm Tallinnas on tavapärane. „Suvistes kutsetes domineerivad lõbutsemisega seotud juhtumid — traumad, krambid, sest ravimid on unustatud võtmata, alkoholi- ja vägivallajuhtumid,“ andis Adlas oma meeskonna tööst lühikese ülevaate.

Valga haiglast vastati Maalehe küsimusele kuumusest tingitud kutsete kohta, et kiirabi kutsed ja erakorralise meditsiini osakonda pöördumised kuumusega sagenenud ei ole ning meditsiinitöötajad teevad tavapärast tööd. Isegi krooniliste haigete pöördumiste arv pole palavuse tõttu kasvanud — kiirabikaartidelt sellekohaseid märkmeid ei leia.