Perearst Karmen Joller: inimene peab ise ka selle peale tulema, et ta vajab vaktsineerimist

Eesti Ravimitootjate Liidu ümarlaual arutatakse, kas vaktsineerimisotsus on individuaalne. Tiit Mõtus

Täna WHO Euroopa immuniseerimisnädala raames toimuval Eesti Ravimitootjate Liidu ümarlaual „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne?“ ütles perearst Karmen Joller, et esimene suur probleem on see, et meedikud ise ennast ei vaktsineeri ning seetõttu ei taipa nad seda ka patsientidele soovitada.