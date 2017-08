Piima 5 kasulikku omadust rasedatele

Tervislik ja läbimõeldud toidusedel on lapseootuse ajal väga oluline, et nii tulevane ema kui ka emaüsas arenev organism saaksid varustatud vajaliku toiduenergia, vitamiinide ja mineraalainetega.

Tähtis on toituda mitmekesiselt ja jälgida, et menüüs oleksid esindatud kõik toidugrupid. Näiteks valge kullana tuntud piim ja sellest valminud piimatooted on rikkalikud kaltsiumi ja täisväärtuslike valkude poolest ning Ida-Tallinna Keskhaigla Perekool juht Diana Leht selgitab, miks on raseduseaegne piima joomine ja piimatoodete tarbimine iseäranis oluline.

1. Piimast saab kaltsiumi. Piimatooted on väärtuslikud kaltsiumiallikad, umbes 80% kaltsiumist saadaksegi piimast ja piimatoodetest. Kaltsiumi on tarvis lapse luustiku moodustamiseks ning kaltsium kaitseb ka ema luude hõrenemise ja hammaste lagunemise eest. Soovitatav on raseduse ajal iga päev süüa neli portsjonit kaltsiumirikast toitu.

2. Piim on hea D-vitamiini allikas. Vitamiin D on omakorda vajalik kaltsiumi imendumiseks ja toetab loote luude ja hammaste arengut. Lapseootel naise D-vitamiini puudus võib põhjustada imiku väikest sünnikaalu ja tõsta riski, et laps haigestub edaspidi autoimmuunhaigustesse ja I tüübi diabeeti.

3. Piim sisaldab magneesiumi. Magneesium tagab südame normaalse töötamise. Raseduse ajal suureneb organismi vere hulk ja magneesiumi väljutamine neerude kaudu, seega on magneesiumit vajaliku taseme säilitamiseks rohkem vaja. Magneesium kaitseb organismi ka stressihormoonide kahjustava toime eest. Magneesiumivaesusele viitavad näiteks närvilisus, une- ja keskendumishäired, lihaspinged, käte- ja jalgade suremine, emaka enneaegsed kokkutõmbed, raseduseaegne alakõhu pinge.

4. Piim on asendamatu joodi allikas. Et paljud rasedad ja rinnaga toitvad naised kannatavad joodipuuduse all, on hea piimatooteid tarbida. Jood osaleb kilpnäärme hormoonide ja energia tootmises. Joodipuudust on seostatud lapse mahajäämusega nii füüsilises kui ka vaimses arengus ja isegi vähene joodipuudus võib alandada aju funktsioneerimist.

5. Piimast saab häid loomseid valke. Loomsed valgud on väärtuslike B-grupi vitamiinide, raua ja foolhappe allikad. Foolhape vähendab aju ja seljaaju arengurikete ohtu. B-vitamiinid on aga vajalikud nii loote aju- ja närvisüsteemi arenguks ja aitavad leevendada naise väsimustunnet raseduse teises pooles energiavajaduse kasvades.

Piimatoodete valikul tasub jälgida toodete suhkrusisaldust ja valida suhkruta või vähese suhkrusisaldusega tooted, mida ise marjade või puuviljadega maitsestada. Soovituslik on eelistada ennekõike maitsestamata ja hapendatud piimatooteid (näiteks jogurt, hapupiim, kodujuust).