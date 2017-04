Põllumehed toetavad meedikuid: Arstiabi hea kättesaadavusega on ka maapiirkondades probleeme

Maapiirkondade inimestele on pikad ravijärjekorrad ja arstiabi kättesaadavus täna tõsiseks murekohaks.

"Tervis on igale inimesele väga tähtis ja terved inimesed on iga majandusvaldkonna arengu alus. Toetame tervishoiutöötajate nõudmisi tagada patsientidele vajalik ja õigeaegne arstiabi, milleks tuleb tervishoiuteenuste rahastamist suurendada,“ ütles Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo.

Tõnissoo sõnul on meil head arstid ja kvaliteetne arstiabi, kuid järjekordade pikkus on ammu ületanud mõistlikud piirid. Valitsus peaks uskuma erialaspetsialiste, kes on tõendanud, et lisarahata ei ole võimalik tervishoiusüsteemi olukorda parandada. „Riik peab suutma tagada arstiabi heal tasemel kättesaadavuse Eesti erinevates piirkondades, mõistagi ka maapiirkondade inimestele,“ rõhutas põllumeeste keskliidu juht.

Põllumeeste hinnangul on Eestis suuri probleeme erinevate eluvaldkondade rahastamisel. Samas on praegune valitsuskoalitsioon põllumajandussektori suunal tõestanud, et hea tahtmise korral on võimalik leida lahendused. Vaja on põhimõttelist arutelu, millised muudatused kehtivas süsteemis tagaksid erinevate eluvaldkondade arengu ja vajalike teenuste kättesaadavuse kõikides Eesti piirkondades.

Eesti Põllumeeste Keskliidu algatusel loodi möödunud aastal erinevate elualade kodanikuühiskonna organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade-ülest koostööd. Ümarlaua tööst võtavad lisaks põllumajandusorganisatsioonidele osa ka tervishoiutöötajate, teenistujate ja haridustöötajate organisatsioonid.